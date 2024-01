Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarekonzern SAP habe am späten Mittwochabend seine Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres präsentiert. Dabei habe der Konzern beim operativen Ergebnis die Erwartungen leicht übertreffen können. Gleichzeitig wolle das Unternehmen im neuen Jahr und darüber hinaus kräftig Gas geben. SAP habe darüber hinaus einen Großumbau angekündigt. Rund 8.000 Stellen sollten betroffen sein. SAP wolle damit in Zukunft einen noch größeren Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) legen.Der DAX-Konzern habe im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten sei das Ergebnis in Q4 im Jahresvergleich wegen des starken Euro um zwei Prozent auf 2,51 Mrd. Euro gesunken. Die Walldorfer häten sich damit etwas besser geschlagen als von Analysten erwartet. Um Wechselkurseffekte bereinigt wäre das operative Ergebnis um zwei Prozent gestiegen. Der Gesamtumsatz sei um fünf Prozent auf 8,5 Mrd. Euro gewachsen. Ohne den starken Euro wäre der Anstieg mit neun Prozent spürbar höher ausgefallen. Vor allem die schnell wachsenden Cloudprodukte hätten Schub verliehen. Sie hätten um 20 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro zugelegt. SAP habe in Q4 1,2 Mrd. Euro Gewinn gemacht, ein Jahr zuvor seien es nur 326 Mio. Euro gewesen. Vor allem das Finanzergebnis sei deutlich besser ausgefallen als im Vorjahreszeitraum.Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern solle währungsbereinigt im laufenden Jahr um 17 bis 21 Prozent wachsen, so SAP. Beim Umsatz mit Cloud- und Softwareprodukten strebe Vorstandschef Christian Klein Währungseffekte ausgeklammert einen Anstieg um acht bis zehn Prozent an. Die Cloudsparte solle mit einem anvisierten Plus von 24 bis 27 Prozent der große Wachstumstreiber sein. Analysten hätten hier ebenfalls weniger erwartet.SAP werde 2024 einen noch stärkeren Fokus auf zentrale strategische Wachstumsbereiche, besonders KI für Unternehmen, legen. Auch beabsichtige der Softwarekonzern, seine operative Struktur umzugestalten, um organisatorische Synergieeffekte zu nutzen, Effizienzsteigerungen durch KI zu erzielen und das Unternehmen auf stark skalierbares zukünftiges Umsatzwachstum vorzubereiten. Um dies zu erreichen und um sicherzustellen, dass die Qualifikationen und Ressourcen von SAP den zukünftigen Geschäftsanforderungen auch weiterhin gerecht würden, plane SAP, im Jahr 2024 ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm durchzuführen, so das Unternehmen. Bei den meisten der rund 8.000 betroffenen Stellen sollten Freiwilligenprogramme und interne Umschulungsmaßnahmen zum Tragen kommen. Aufgrund von Reinvestitionen in strategische Wachstumsbereiche rechne SAP damit, dass die Zahl der Mitarbeiter Ende 2024 etwa dem aktuellen Niveau entsprechen werde. Die Restrukturierungskosten würden vorläufig auf rund 2 Mrd. Euro geschätzt, die zum Großteil im ersten Halbjahr 2024 erfasst werden sollten.Die SAP-Aktie habe nachbörslich in den USA gut vier Prozent zulegen können. Damit setze sich die starke Entwicklung der Aktie fort. Erst am Montag habe der Titel bei 150,34 Euro ein neues Rekordhoch erreichen können. DER AKTIONÄR habe das Papier im Mai bei 121,82 Euro zum Kauf empfohlen.Anleger lassen die Gewinne bei der SAP-Aktie weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link