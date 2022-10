Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

94,09 EUR +2,09% (25.10.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,34 EUR -0,07% (24.10.2022, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (25.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP sei auch dank des schwachen Euro besser durch das schwierige dritte Quartal gekommen als erwartet. Der Umsatz habe insgesamt um 15 Prozent auf unerwartet hohe 7,84 Milliarden Euro zugelegt - zwei Drittel des Zuwachses seien aus Währungseffekten gekommen. Unterm Strich sei der Nettogewinn von Europas größtem Softwarehersteller allerdings eingebrochen. Die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr seien bestätigt worden.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe mit knapp 2,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau gelegen, wie das DAX -Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitgeteilt habe. Das sei mehr gewesen, als von Analysten zuvor im Schnitt geschätzt. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse wäre das operative Ergebnis um acht Prozent gefallen. Das Management habe bereits angedeutet, dass Investitionen in das Cloudgeschäft auf den Ergebnissen lasten würden. Vorstandschef Christian Klein habe in einer Telefonkonferenz von einem Wendepunkt gesprochen - das vierte Quartal dürfte schon deutlich besser ausfallen.Der Umsatz habe insgesamt um 15 Prozent auf unerwartet hohe 7,84 Milliarden Euro zugelegt - zwei Drittel des Zuwachses seien aus Währungseffekten gekommen. Während die Softwarelizenzen einmal mehr schwächer als erwartet abgeschnitten hätten, habe SAP beim erklärten Wachstumsfeld aus der Cloud ein Umsatzplus von 38 Prozent vorweisen können - getrieben von der Kernsoftware S/4 Hana.Unter dem Strich allerdings sei der Nettogewinn von SAP um 61 Prozent auf 547 Millionen Euro eingebrochen. Vor einem Jahr hätten Beteiligungsergebnisse des Risikokapitalfonds Sapphire Ventures, der vorwiegend in Start-ups investiere, die Gewinne deutlich in die Höhe getrieben. Durch die aktuelle Lage an den Börsen sei das diesmal nicht zustande gekommen. Für die Aufgabe von Geschäften in Russland und Belarus seien im dritten Quartal nur noch geringe Kosten angefallen. Die Umsatz- und Ergebnisprognosen habe das Management um Chef Christian Klein bestätigt. Beim freien Barmittelzufluss gehe Finanzvorstand Luka Mucic aber nur noch von rund 4,5 Milliarden Euro aus statt wie bisher von mehr als 4,5 Milliarden Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: