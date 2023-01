XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,94 EUR -0,64% (25.01.2023, 17:37)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (26.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der deutsche Softwarehersteller habe mit einem ordentlichen Schlussquartal im Tagesgeschäft seine Jahresziele erreicht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei im vergangenen Jahr um 2% auf 8,03 Mrd. Euro zurückgegangen, wie SAP am Donnerstag mitgeteilt habe. Im vierten Quartal hätten die Walldorfer dabei die Erwartungen von Analysten getroffen. Der Jahresumsatz sei auch dank der anziehenden Geschäfte mit Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz um insgesamt 11% auf 30,9 Mrd. Euro gestiegen, ohne den schwachen Euro wäre der Erlös jedoch nur um 5% geklettert. Damit sei SAP etwas hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um gut zwei Drittel auf 1,71 Mrd. Euro gesunken, v.a. weil die Risiko-Beteiligungen an Start-ups nicht so viel Bewertungserträge beigesteuert hätten wie im Jahr zuvor.Europas größter Softwarehersteller habe sich für das neue Jahr vorsichtige Finanzziele gesetzt. Und mit dem Abbau Tausender Stellen reihe sich SAP in die jüngste Entlassungswelle in der weltweiten Technologiebranche ein. Bei der Umstrukturierung sollten 3.000 Stellen wegfallen, habe Vorstandschef Christian Klein angekündigt. In Deutschland sollten 200 Mitarbeiter betroffen sein.Die SAP-Aktie reagiere am frühen Morgen mit einem leichten Minus. Zuletzt habe sich das Papier von den Jahrestiefs 2022 bei 79,58 Euro deutlich lösen und auch die 100-Euro-Marke zurückerobern können. Eine Verteidigung dieser Marke wäre wichtig, solle sich das kurzfrstige charttechnsiche Bild nicht wieder eintrüben. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, ihre Position aber knapp unterhalb der 200-Tage-Linie mit einem Stopp bei 92 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:103,78 EUR -2,37% (26.01.2023, 09:08)