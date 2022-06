XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

84,94 EUR -5,80% (30.06.2022, 11:00)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (30.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Zu den größten Verlierern im DAX im frühen Donnerstagshandel gehöre die SAP-Aktie, die aktuell fast 6% im Minus notiere und damit ein neues Jahrestief markiert habe. Nun rücke eine wichtige Marke in den Fokus.Während des Corona-Crashs habe die SAP-Aktie ihr Tief bei 82,13 Euro erreicht. Diese psychologisch wichtige Marke liege nur noch 3% unter dem aktuellen Kurs. Gelinge es den Bären diese wichtige Unterstützung und die 80-Euro-Marke zu brechen, dann könnte die Ausverkaufsdynamik nochmal an Fahrt gewinnen. Das Abrutschen der SAP-Aktie in den Bereich der 70-Euro-Marke wäre dann ein wahrscheinliches Szenario.Die Gründe für die Schwäche des Titels seien vielfältiger Natur. Neben dem schwachen Gesamtmarkt seien es insbesondere die fehlenden operativen Impulse, die die Anleger in die Flucht treiben würden. Zudem könnte SAP als Technologiewert besonders stark unter den steigenden Zinsen in der Eurozone leiden. Hinzukämen Berichte über Streitigkeiten innerhalb des Führungszirkels des Walldorfer Konzerns nicht gut am Kapitalmarkt an. CEO Christian Klein solle aufgrund seines Führungsstils und der fehlenden Visionen intern stark in Kritik geraten sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link