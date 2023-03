Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,98 EUR +1,01% (16.03.2023, 14:18)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

110,02 EUR +1,51% (16.03.2023, 14:05)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (16.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der neue SAP-Finanzchef Dominik Asam wolle seinen Blick bei Europas größtem Softwarehersteller insbesondere auf den Finanzmittelzufluss und die Kosten richten. Aus der jüngeren Vergangenheit der Corona-Krise heraus bedeute ihm "als gebranntes Kind quasi ein noch höherer Fokus auf Cashflow" viel, habe Asam in einem Gespräch mit Journalisten in Walldorf gesagt.In der Corona-Krise sei sein ehemaliger Arbeitgeber Airbus wegen ausbleibender Flugzeugbestellungen stark unter Druck geraten. Zudem wolle er die Kosten stark in den Blick nehmen. "Kosten sind mir wichtig. Ich finde es immer gefährlich, wenn man sagt, wir sind ein rein umsatzbasiertes Geschäft und Kosten spielen keine Rolle. Dazu ist der Wettbewerbsdruck eben in jeder Industrie einfach zu hoch", habe der Manager gesagt, der vor kurzem die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Luka Mucic angetreten habe. "Es ist wie Zähneputzen, da muss man ständig dran arbeiten, um entsprechende Produktivität zu fördern." In den kommenden Wochen wolle Asam sich in den Konzern einarbeiten und das Produktportfolio kennenlernen.Bei den Kennziffern, die zur Steuerung des Unternehmens verwendet würden, habe er "nichts Exotisches vor", habe Asam gesagt. Die vom Management um Vorstandschef Christian Klein in Aussicht gestellte Erhöhung der Mittelfristziele des Konzerns brauche ihm zufolge aber noch Zeit. Es sei eine Priorität von ihm, sich hierzu in den ersten Wochen ein Bild zu verschaffen, habe Asam gesagt. Es erhöhe die Komplexität, dass der US-Marktforscher Qualtrics nun verkauft werde. "Geben Sie uns da die Zeit, den Bleistift zu spitzen." Im ersten Halbjahr noch dürfte es dazu Ergebnisse geben.Man dürfe auf die weiteren Ankündigungen im laufenden Halbjahr gespannt sein. Die SAP-Aktie habe sich seit ihrem Zwischentief im September vergangenen Jahres bei 79,58 Euro deutlich erholen können. Die Erholungsbewegung sei zuletzt zwar ins Stocken geraten, das Papier notiere jedoch weiter komfortabel über der wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, ihre Position aber etwas unterhalb der 200-Tage-Linie mit einem Stopp bei 92 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: