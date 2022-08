Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (31.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzchef gefunden. Der bisherige Airbus-CFO Dominik Asam werde vom weltgrößten Flugzeugbauer zu SAP wechseln. Dies hätten heute beiden DAX-Unternehmen mitgeteilt. Laut SAP werde der Manager am 7. März starten. Die SAP-Aktie reagiere positiv auf die Nachricht und notiere über ein Prozent im Plus.SAP habe bereits im Frühjahr bekannt gegeben, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen werde. Nun sei klar, wer auf ihn folgen werde. Asam sei genau die richtige Person, um die erfolgreiche Cloud-Transformation von SAP weiter voranzutreiben, habe Aufsichtsratschef Hasso Plattner am Montag in Walldorf laut Mitteilung gesagt und auf Asams Erfahrung in leitenden Positionen bei Goldman Sachs, Siemens und Infineon sowie zuletzt bei Airbus verwiesen. Er sei u.a. auch Mitglied des Aufsichtsrats von Bertelsmann.Der heute 53-jährige Asam sei im April 2019 Finanzchef von Airbus geworden und solle seine Aufgaben bis zu seinem Ausscheiden nächstes Jahr erfüllen. Konzernchef Guillaume Faury habe ihm für seine Arbeit gedankt, vor allem in den unsicheren Pandemie-Zeiten. Der Konzern werde nun die Nachfolge vorbereiten.Mit Blick auf SAP würden die Jefferies-Analysten Asam für eine vernünftige Wahl halten, da er bei Investoren bekannt sei und respektiert werde. Die Debatte dürfte sich allerdings schnell wieder darum drehen, was mit den mittelfristigen Unternehmenszielen geschehe. SAP habe zwar bereits angedeutet, dass diese in den nächsten Quartalen angehoben werden sollten, Asam werde sie aber wohl kaum vor Sommer kommenden Jahres für sich beanspruchen können.Aktuell ist SAP weder fundamental noch charttechnisch interessant, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Keine Empfehlung. (Analyse vom 31.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link