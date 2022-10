ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (26.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßig würden sie die 160 deutschen Standardwerte aus DAX, MDAX und SDAX nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und deren Schwankungsintensität filtern. Sie würden also die Faktoren "Momentum" und "low volatility" kombinieren, mit dem Ziel, trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel zu identifizieren. In diese Kategorie falle derzeit die SAP-Aktie und auch charttechnisch weiß das Papier zu gefallen. Doch der Reihe nach: Die Kursschwäche der letzten Monate habe eine Belastungsprobe der Kernunterstützung bei rund 80 EUR mit sich gebracht. In den letzten sechs Jahren habe der Titel in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Die starke Entwicklung im Oktober - inklusive eines potenziellen "bullish engulfing" - spreche nun für ein Halten der angeführten Bastion. In die gleiche Kerbe schlage aktuell die objektive Auswertung anhand der eingangs beschriebenen Faktoren "RSL" und "Volatilität". Ein erstes Erholungsziel würden nun die horizontalen Hürden bei rund 100 EUR darstellen, ehe eine alte Trendlinie (akt. bei 103,98 EUR) wieder in den Fokus rücke. Als Absicherung sei dagegen das Tief vom November 2020 bei 89,44 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:97,19 EUR +0,45% (26.10.2022, 08:47)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:97,25 EUR +6,47% (25.10.2022, 17:44)