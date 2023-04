ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (18.04.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Einer der eher defensiven Handelsansätze kombiniere die Faktoren "Momentum" und "low volatility". Anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollten vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel selektiert werden. Ein perfektes Beispiel für diese Aktienkategorie gebe derzeit die SAP-Aktie ab. Doch es komme noch ein weiteres charttechnisches Ausrufezeichen hinzu. So arbeite der Titel nach der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 108,53 EUR) derzeit an einem Sprung über den im September 2020 etablierten Korrekturtrend (akt. bei 114,34 EUR). Ein nachhaltiger Spurt über dieses Schlüsselniveau besitze den zusätzlichen Charme, dass dann die gesamte Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre als trendbestätigende Flagge zu interpretieren wäre. Neben der bereits erwähnten Relativen Stärke begünstige das jüngste MACD-Kaufsignal einen erfolgreichen Ausbruch. Letzterer hätte weitreichende Konsequenzen. So winke im ersten Schritt ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 142,54 EUR. Als Stop-Loss auf der Unterseite sei dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:116,20 EUR -0,02% (18.04.2023, 08:50)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:116,36 EUR +0,34% (17.04.2023, 17:35)