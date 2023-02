Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,94 EUR +1,27% (23.02.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,60 EUR +0,81% (23.02.2023, 09:18)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller wolle wie erwartet weniger Gesamtdividende auszahlen als im Vorjahr, die reguläre Ausschüttung aber erhöhen. Die Aktionäre des DAX-Schwergewichts sollten je Papier 2,05 Euro erhalten, wie es am Mittwochabend vom Konzern nach einem Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand geheißen habe.Vergangenes Jahr habe SAP insgesamt 2,45 Euro ausgeschüttet. Davon seien aber 50 Cent eine Sonderdividende anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens gewesen. Die reguläre Dividende werde somit um 10 Cent erhöht - trotz eines Gewinneinbruchs 2022 um zwei Drittel auf 1,7 Mrd. Euro. Die Ausschüttungsquote liege damit bei 140% des Nettogewinns. Mit der Auszahlung gehe SAP damit deutlich über seine eigentliche Dividendenpolitik hinaus, die eine Ausschüttung von mindestens 40% des Nettogewinns vorsehe. Der scheidende Finanzchef Luka Mucic habe eine Erhöhung der Regeldividende zuletzt bereits angedeutet. SAP sei der Ansicht, dass die Aktionäre angemessen am Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 beteiligt werden sollten, habe es geheißen.Die SAP-Aktie habe sich seit ihrem Zwischentief im September vergangenen Jahres bei 79,58 Euro deutlich erholen können. Angesichts der günstigen Bewertung einiger Tech-Perlen aus den USA gebe es allerdings attraktivere Chancen im Software-Sektor. Investierte Anleger sollten dennoch dabeibleiben und ihre Position knapp unterhalb der 200-Tage-Linie mit einem Stopp bei 92 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: