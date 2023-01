Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der US-Softwarehersteller Salesforce.com wolle im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Der SAP-Rivale habe am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung angekündigt, in deren Rahmen die Stellen gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollten.Zuletzt habe der US-Konzern laut eigener Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Beschäftigte gehabt. Damit dürften fast 8.000 Jobs bei dem Spezialisten für Vertriebssoftware wegfallen.Unternehmenschef und Mitgründer Marc Benioff habe den Schritt in einem Brief an die Belegschaft u.a. damit erklärt, dass die Kunden von Salesforce.com derzeit genauer hinsehen würden, bevor sie Kaufentscheidungen treffen würden. Die meisten der betroffenen Jobs sollten ihm zufolge in den kommenden Wochen gestrichen werden. Er übernehme die Verantwortung dafür, dass das Unternehmen mit den anziehenden Geschäften in der Corona-Krise angesichts des aktuellen Abschwungs zu viele Leute eingestellt habe, habe er geschrieben.Bevor die geplanten Einsparungen zum Tragen kämen, erwarte das Management erst einmal Kosten von etwa 1,4 bis 2,1 Mrd. USD - 0,8 bis 1 Mrd. USD davon im noch bis Ende Januar laufenden Schlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23. Salesforce.com habe Investoren erst Ende November mit dem Ausblick für das Schlussquartal enttäuscht. Zudem habe der US-Konzern damals mitgeteilt, dass Co-Konzernchef Bret Taylor Ende Januar seinen Posten räume.SAP-Chef Christian Klein hab dem Walldorfer DAX-Konzern Anfang des vergangenen Jahres mit neuen Produktbündeln einen schnelleren Umstieg auf Angebote zur Nutzung aus dem Netz (Cloud) verordnet - auch um mit Salesforce.com weiter mithalten zu können. Die Abonnementmodelle aus der Cloud seien in der Softwarebranche inzwischen zum Standard geworden, von ihnen würden sich die Manager mehr Wachstum und damit auch höhere Attraktivität bei Investoren versprechen. Auch SAP spare und stelle derzeit nur gebremst ein.Bei der SAP-Aktie habe sich hingegen das charttechnische Bild zuletzt aufgehellt. Das nächste Kursziel sei das 2022er-Jahreshoch bei 125,40 Euro. Anleger sollten an Bord bleiben, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link