Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP sei so viel wert wie nie zuvor in seiner über 50 jährigen Geschichte. Und mehr als jeder andere deutsche Konzern. Nach KI- und Zahlen-Boost am Mittwoch pendele die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede am Donnerstag um das am Vortag markierte Rekordhoch. Bleibe die Frage: Lohne für Anleger jetzt (noch) der Einstieg?Die Deutsche Bank sage ganz klar: Ja! Bei der SAP-Aktie sei noch jede Menge zu holen. Deutsche Bank Research habe das Kursziel für SAP nach Zahlen von 170 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf - angesichts des Potenzials im Bereich von 25 Prozent wenig überraschend - "buy" belassen. Analyst Johannes Schaller schreibe in seiner Donnerstag vorgelegten Studie, SAP habe starke Zahlen vorgelegt. Hervorzuheben sei dabei die verstärkte Dynamik im Bereich Cloud. Und zentral die Aussage zum Schluss: SAP bleibe einer der aussichtsreichsten Werte im Bereich der europäischen Softwareanbieter.Zu einem ähnlich positiven Ergebnis kämen die Experten von der US-Bank J.P. Morgan. Analyst Toby Ogg habe das Kursziel von 160 auf 182 Euro angehoben. Schließlich rechtfertige ein "overweight"-Rating nur ein Kursziel, das oberhalb des jetzigen Kurses liege. Die Ergebnisse zum vierten Quartal hätten das optimistischere Szenario für den Software-Konzern nochmals untermauert, so sein Fazit."Der Aktionär" habe unter anderem mit einem Call-Optionsschein auf Zahlenwerk und Kursanstieg bei SAP spekuliert - und damit goldrichtig gelegen. Der am 10. Januar 2024 ins Hebel-Depot gekaufte Schein mit der WKN JS431B notiere derzeit 163 Prozent im Plus. Ein Einstieg hier wäre aufgrund der verringerten Hebelwirkung inzwischen allerdings verspätet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze SAP-Aktie: