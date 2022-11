XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nachdem SAP Ende Oktober starke Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten in fast allen wichtigen Bereichen übertroffen habe, sei die SAP-Aktie ordentlich gestiegen. In einem schwachen Umfeld für Technologiewerte sei allerdings ein Teil dieser Kursgewinne bereits wieder abgegeben worden. Das positive Chartbild bleibe jedoch intakt. Denn der Kurssprung nach den Zahlen bis auf 97,84 Euro habe die SAP-Aktie komfortabel über die 200-Tage-Linie gehievt, die aktuell bei 93,59 Euro verlaufe. Die 100-Tage-Linie bei aktuell 88,83 Euro habe das Papier bereits Mitte Oktober hinter sich gelassen.Die starke Kursentwicklung der vergangenen Wochen habe zudem dafür gesorgt, dass der horizontale Widerstand bei 94,60 Euro überwunden worden sei und der Chart hier nun eine starke Unterstützung erhalte. Diese Horizontale habe dann am Donnerstag in einem schwachen Markt für Tech-Papiere auch gleich die SAP-Aktie unterstützt.Ihren mittelfristigen Abwärtstrend habe die SAP-Aktie durchbrochen. Die Trendlinie des seit Sommer 2020 bestehenden langfristigen Abwärtstrends liege jedoch bei rund 118 Euro und damit noch weit entfernt vom aktuellen Kurs bei 97,54 Euro. Charttechnisch rücke die SAP-Aktie mit einem RSI von 69 zudem nahe an den überkauften Bereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:97,13 EUR +0,69% (07.11.2022, 14:48)