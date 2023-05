ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (08.05.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Intakter Aufwärtstrend - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) befindet sich seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrend und konnte dabei im bisherigen Verlaufshoch 124,60 EUR erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Korrekturen in diesem Aufwärtstrend seien bisher weitgehend im Bereich des 10er-EMA im Tageschart, in der Extension im Bereich um den 50er-EMA im Tageschart ausgelaufen. Aktuell konsolidiere die Aktie im Bereich über der Unterstützung um 120,80 EUR und leicht über dem 10er-EMA, der aktuell bei 121,47 EUR notiere.Die SAP-Aktie könnte die Korrektur seit dem Verlaufshoch bei 124,60 EUR wie bereits zuvor im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart beenden und weiter ansteigen. Der Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt und solange die Aktie über dem 10er-EMA notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen bei der SAP-Aktie zu rechnen. Bei einer neuen Aufwärtsbewegung sollte das Verlaufshoch bei 124,60 EUR angelaufen und dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden. Die nächsten Anlaufmarken wären dann bei 125,00 EUR und 130,00 EUR zu sehen. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:122,60 EUR +0,44% (08.05.2023, 09:10)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:122,18 EUR +0,21% (05.05.2023, 17:44)