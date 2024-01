XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (18.01.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Gute Zeiten für den Software-Konzern? AktienanalyseDie deutsche Digitalwirtschaft ist 2023 allen Widrigkeiten zum Trotz um zwei Prozent auf 215 Mrd. Euro gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF).Auch 2024 solle es aufwärts gehen - der Digitalverband Bitkom prognostiziere ein Plus von 4,4 Prozent auf dann 224,3 Mrd. Euro. Der Sektor würde damit drei bis vier Mal stärker wachsen als die gesamte Wirtschaft. "Die meisten Unternehmen der Bitkom-Branche präsentierten sich krisenfest", habe Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst gesagt. "Auch unter schwierigen konjunkturellen Bedingungen, geprägt von geopolitischen Krisen und Haushaltskürzungen, legen Umsätze und Beschäftigung zu." Die positive Stimmung spiegele sich auch in den Investitionsplänen wider. So möchten 22 Prozent der ITK-Firmen ihre Ausgaben 2024 erhöhen und 61 Prozent die Investitionen konstant halten. "Die Bitkom-Branche startet mit Zuversicht ins neue Jahr", so Wintergerst.Vor allem das Geschäft mit Software dürfte laut Bitkom stark zulegen (9,4 Prozent). Hier zeige sich auch der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Aber auch für den IT-Hardware-Markt sehe der Branchenverband ein Plus von 4,6 Prozent voraus. "Das Hardware-Geschäft normalisiert sich allmählich auf Vor-Corona-Niveau", so Wintergerst.Auch im Rest der Welt zeige der Trend bei den ITK-Umsätzen weiter nach oben. Insgesamt dürften die Erlöse 2024 um 5,6 Prozent auf 4,91 Bio. Euro zulegen, schätze der Branchenverband. Das größte Wachstum dürfte der Prognose zufolge Indien mit einem Plus von 7,9 Prozent verbuchen. Dahinter würden die USA (6,3 Prozent), China (5,7 Prozent), Großbritannien (5,6 Prozent) sowie Japan (3,5 Prozent) folgen. Für die EU ohne Deutschland sehe der Branchenverband ein Wachstum von 5,9 Prozent voraus.