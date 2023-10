unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,78 EUR +1,09% (06.10.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,56 EUR +1,16% (06.10.2023, 17:40)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Gehe es nach den Analysten von Morgan Stanley so würden zwei Unternehmen vom 150-Mrd.-USD-Boom der generativen KI profitieren. Generative künstliche Intelligenz - oder die Verwendung von generativen Modellen, die von KI angetrieben würden, um Texte, Bilder oder andere Medien zu generieren - erobere die Welt im Sturm. Und es seien nicht nur die allseits bekannten Tech-Giganten, die von dieser neuen Technologie profitieren würden.Die Analysten von Morgan Stanley hätten in einer Studie unter der Leitung von Adam Wood hervorgehoben, dass die Technologie die Automatisierung mehrerer Arbeitskategorien ermögliche und "die weltweiten Softwareausgaben in den nächsten drei Jahren um 150 Milliarden US-Dollar steigen werden".Morgan Stanleys Liste der "Gewinner der KI-Ära" in Europa umfasse Unternehmen, die von Softwareentwicklern und Internetbetreibern bis hin zu Halbleiterunternehmen und IT-Dienstleistern reichen würden. Die Analysten um Wood hätten die Aktien anhand von Faktoren wie der Komplexität ihrer Prozesse, dem Wert und der Qualität ihrer Daten sowie dem Anteil der Cloud-Einnahmen bewertet. Zu den am besten positionierten Unternehmen in diesem Bereich würden der deutsche Softwareanbieter SAP und der französische Softwareentwickler Dassault Systèmes gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU