141,16 EUR +1,23% (22.11.2023, 17:36)



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SAP laufe und laufe und laufe. Und die Pläne der Deutschen Börse für die neuen DAX-Regeln könnten dem Kurs zusätzlichen Rückenwind verleihen. Denn die Börse habe ihre Lehren aus dem Linde-Fiasko gezogen. So solle im Frühjahr die sogenannte Kappungsgrenze für die DAX-Indexfamilie von derzeit zehn auf nun 15 Prozent angehoben werden.Das neue Regelwerk gelte für den DAX, den MDAX, den SDAX und den TecDAX. Experten hätten mit diesem Schritt gerechnet. "Die Kappungsgrenze von 10 Prozent hat im DAX in den letzten zehn Jahren zu insgesamt 38 Kappungen bei vier Unternehmen geführt. Im selben Zeitraum hat allerdings kein Unternehmen die 15 Prozent erreicht", habe es zur Begründung geheißen. Die neue Grenze solle mit der Indexüberprüfung am 18. März 2024 wirksam werden.Ein Unternehmen dürfe nach dem Regelwerk höchstens das Gewicht der Kappungsgrenze haben, das habe bislang bei 10 Prozent gelegen. Steige die Aktie dennoch schneller als andere Werte oder der Index, werde ihr Anteil entsprechend begrenzt. Das behindere wiederum die Kursentwicklung des Leitindex und des betroffenen Werts.Den DAX nachbildende Fonds müssten hingegen Anteile verkaufen, um Unternehmen wieder verhältnismäßig zu spiegeln - und das lasse den Kurs nach unten rutschen. Vor allem beim deutschen Traditionskonzern Linde sei das böse aufgestoßen: Der Rückzug vom deutschen Kapitalmarkt Anfang des Jahres, der für die Deutsche Börse eine herbe Niederlage gewesen sei, sei unter anderem damit begründet worden.SAP sei aktuell der wertvollste in Deutschland börsennotierte Konzern. Die Marktkapitalisierung des Softwareherstellers sei in diesem Jahr um fast die Hälfte auf zuletzt 173 Milliarden Euro geklettert. Die Aktie sei derzeit die einzige im DAX, welche von der 10-Prozent-Kappungsgrenze betroffen sei. Sie könnte nach der Entscheidung der Deutschen Börse vom Mittwoch ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen.Die Aktie von SAP bleibe weiterhin ein attraktives Investment. Anleger sollten beim DAX-Schwergewicht die alte Börsenweisheit befolgen: "Gewinne laufen lassen", so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. Der Stoppkurs sollte nun auf 115,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 23.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link