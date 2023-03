Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (17.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Der neue SAP-Finanzchef Dominik Asam wolle seinen Fokus insbesondere auf den Finanzmittelzufluss und die Kosten richten. Ob der ehemalige Airbus-Manager bei Europas größtem Softwarehersteller an den richtigen Stellschrauben drehen könne, müsse sich erst noch zeigen. Die Aktie könnte im deutlich aufgehellten Marktumfeld schon jetzt profitieren und ein frisches Kaufsignal generieren.Seit dem 7. März agiere Dominik Asam als neuer Finanzchef bei SAP. In den kommenden Wochen wolle er sich in den Konzern einarbeiten und das Produktportfolio kennenlernen. Bei den Kennziffern, die zur Steuerung des Software-Reisen verwendet würden, habe er "nichts Exotisches vor", habe Asam in einem Gespräch mit Journalisten gesagt.Schon in den nächsten Tagen könnte die Aktie ein massives Kaufsignal generieren. Die Papiere hätten sich seit ihrem Zwischentief im September vergangenen Jahres bei 79,58 Euro deutlich erholt. Die Aufwärtsbewegung sei zuletzt aber ins Stocken geraten. Bei 112,28 Euro und bei 113,44 Euro sei die Aktie zweimal abgeprallt, habe sich aber schnell im Bereich des Aufwärtstrends wieder fangen können.Der nächste Versuch, diese Widerstandszone und den ebenfalls dort verlaufenen mittelfristigen Abwärtstrend (114 Euro) nachhaltig zu überwinden, dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Vitesco befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze SAP-Aktie: