Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (17.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP habe sich infolge des angekündigten Verkaufs der US-Tochter Qualtrics ( ISIN US7476012015 WKN A2QLPC ) etwas höhere neue Mittelfristziele gesetzt als gedacht. So habe das Schwergewicht im DAX am Dienstagabend nahezu bei allen wesentlichen Ausblickskennziffern für 2025 die Ziele für das fortgeführte Geschäft erhöht. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden.Mit einem Aktienrückkauf hätten viele Analysten bereits gerechnet, bei den neuen Zielen für 2025 sei der neue SAP-Finanzchef Dominik Asam aber etwas optimistischer, als die Fachleute es auf dem Zettel gehabt hätten. Der neue Ausblick sei solide, die Kommentare des Managements rund ums Geschäft über 2025 hinaus gar optimistisch, habe J.P. Morgan-Analyst Toby Ogg geschrieben. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für SAP nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele auf "overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro bestätigt. Finanzchef Dominik Asam habe zudem von Weichenstellungen für ein "nachhaltiges, dynamisches Wachstum über das Jahr 2025 hinaus" gesprochen. Ogg habe das als Aufwärtspotenzial für die Mittefristziele gewertet, schließlich sei Asam eher als zurückhaltend bekannt.Asam und Vorstandschef Klein würden für das Jahr 2025 jetzt von über 37,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz ausgehen, davon mehr als 21,5 Milliarden Euro aus der Cloud. Dabei sei Qualtrics als nicht fortgeführter Geschäftsbereich nun ausgeklammert. Zuvor hätten über 36 Milliarden Euro Gesamterlös im Plan gestanden, wozu die Software zur Nutzung über das Netz mehr als 22 Milliarden Euro beitragen sollte.Die Aktie von SAP habe am Dienstagabend noch deutlich zulegen können. Im heutigen frühen Handel notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate bei 122,00 Euro und damit noch etwas höher als der Xetra-Schluss vom Dienstag bei 121,32 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Call-Optionsscheine auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link