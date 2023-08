Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch den Verkauf von Qualtrics habe der Walldorfer Softwarekonzern eine Menge Cash angehäuft. Wie im Mai angekündigt starte deshalb am heutigen Montag die erste Tranche eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms. Charttechnisch dürfte der Aktienkurs bald nur noch eine Richtung kennen - nach oben.Bis spätestens 19. Februar 2024 wolle der DAX-Konzern bis zu 1,25 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Auf Basis des Schlusskurses vom 11. August 2023 von 125,20 Euro wären dies bis zu 9.984.025 Aktien und rund 0,81 Prozent des Grundkapitals, wie SAP heute Morgen mitgeteilt habe.SAP habe den Aktienrückkauf bereits im Mai angekündigt, um damit einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf der US-Tochter Qualtrics an die Aktionäre weiterzugeben. Die gesamten Rückkäufe sollten bis Ende 2025 vollständig umgesetzt sein und ein Gesamtvolumen von bis zu fünf Milliarden Euro haben.Aus charttechnischer Sicht sehe es so aus, als wäre die Aktie bereit, einen Gang zuzulegen und den seit 1. September 2021 bestehenden Widerstand bei 129,20 Euro zu durchbrechen. Mehrere Indikatoren würden dies bestätigen.Mögliche Kursziele bei einem erfolgreichen Ausbruch wären das Oktober-Hoch 2020 bei 135,62 Euro und das Allzeithoch bei 143,32 Euro, das am 3. September 2020 erreicht worden sei.SAP ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Bereits investierte Anleger halten, Neueinsteigern bietet sich ein Kauf an, sobald der Kurs den Widerstand durchbrochen hat, so Philipp Schleu. In diesem Fall sollte ein Stopp bei 128 Euro platziert werden. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link