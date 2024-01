Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (26.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Liste der großen Tech-Konzerne, die im Januar Entlassungen angekündigt hätten, sei lang - und sie werde immer länger. Der jüngste Neueintrag in der Liste, die neben Big-Tech-Playern aus den USA wie Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) auch den deutschen Software-Giganten SAP umfasse, sei Salesforce Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" vom Freitag wolle Salesforce rund 700 Stellen abbauen, um ihre Belegschaft anzupassen. Dies entspreche zwar nur einem Prozent der weltweiten Belegschaft, aber die anhaltende Entlassungswelle im Tech-Sektor sei dennoch auffällig.Erst gestern habe Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) angekündigt 1.900 Angestellte zu entlassen. Es treffe dabei die Gaming-Sparte, in der zuletzt rund 22.000 Menschen gearbeitet hätten. Die Kündigungen sollten laut Microsoft in Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard stehen und insbesondere Bereiche betreffen, in denen sich Überschneidungen ergeben hätten.Klar, der Tech-Branche würden die Inflation und der damit verbundene Kostendruck zu schaffen machen. Gleichzeitig seien die Aussichten bei den weltweiten IT-Ausgaben oder den PC-Absätzen unverändert schwach. Nach Jahren des Wachstums würden sich die Konzerne daher auf magere Jahre vorbereiten und auf Sparmaßnahmen setzen.Mit Investitionen in die KI wolle man die Effizienz verbessern, habe es in der Pressemitteilung von SAP-CEO Christian Klein geheißen. Verluste bei der Menge von Arbeitsplätzen sollten damit laut Klein allerdings nicht einhergehen - abgesehen von Corona-Zeiten sei die Zahl der SAP-Angestellten aber in den vergangenen beiden Jahrzehnten auch immer kräftig gestiegen. IBM verzichte beispielsweise seit vergangenem Jahr komplett auf Neueinstellungen für Jobs, deren Aufgaben durch die KI erledigt werden könnten. Konkrete könnte sich IBM-Boss Arvin Krishna sogar vorstellen, rund 30 Prozent dieser Jobs komplett durch KI und Automatisierung zu ersetzen, was rund 7.800 Arbeitsplätze entsprechen würde.Während sich die Angestellten sorgen würden, würden an der Börse die Kündigungen gut ankommen. Kein Wunder, denn sie würden eine bessere Effizienz und höhere Gewinne versprechen. Das gilt ganz aktuell auch für die Aktie von Salesforce, die in einem schwachen Marktumfeld für Tech-Werte zuletzt rund 0,4 Prozent anzog, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link