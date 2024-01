Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP sei heute das bedeutendste deutsche Technologieunternehmen. Und das wertvollste. Das werde auch so bleiben. Im Jahr 2024 und vermutlich weit darüber hinaus, so habe das Fazit des "Aktionär" zum Jahreswechsel gelautet. Daran habe sich nichts geändert. Jetzt stehe das Walldorfer Unternehmen ganz kurz davor, einen beinah einmaligen Rekord aufzustellen.Das habe es (beinah) so noch nie gegeben: Ein deutsches Unternehmen, das (an der Börse) mehr wert sei als 200 Milliarden Euro. SAP stehe kurz davor, genau dieses Kunststück nun erfolgreich zu vollführen. Bei 162,80 Euro je Aktie wäre es geschafft.Aktuell würden die Walldorfer die Rangliste der wertvollsten Titel im Leitindex DAX klar anführen. Auf Rang zwei und drei würden Siemens mit 134 Milliarden Euro und Airbus mit 118 Milliarden Euro folgen. Geschuldet sei die jüngste Wertsteigerung von SAP der Kursrally im neuen Börsenjahr. Allein vom Jahrestief am 5. Januar zum Rekordhoch am Donnerstag habe der Aufschlag gut 20 Prozent betragen. Anleger hätten sich im Vorfeld der Quartalszahlen für gute Nachrichten positioniert - und seien belohnt worden. Der Konzern wolle mit einem Großumbau das wachstumsträchtige Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz anschieben. Das sei am Markt begrüßt worden und habe den Aktienkurs auf einen historischen Höchststand gehievt.Mit knapp 200 Milliarden Euro Börsenwert rangiere SAP unter den großen Unternehmen in Europa zwar mit, aber nicht ganz vorn: Im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 lägen die französischen Luxusgüterhersteller LVMH und Hermes, der Kosmetikriese L'Oreal und der niederländische Halbleiterausrüster ASML vor SAP. Noch vor LVMH sei der im STOXX 50 gelistete dänische Pharmakonzern Novo Nordisk Europas wertvollstes Unternehmen.Ganz zu schweigen von den Tech-Riesen aus den USA: Microsoft beispielsweise sei mit aktuell rund 3 Billionen US-Dollar fast 14 Mal so viel wert wie SAP. Auch Amazon, die Google -Holding Alphabet oder der Chip-Produzent NVIDIA würden SAP beim Marktwert um ein Vielfaches übertreffen.Für den "Aktionär" ist (und bleibt) SAP einer der Top-Favoriten für das Jahr 2024. Seit der Empfehlung vor dem Jahreswechsel (in Ausgabe 52/2023-01/2024) bei 141,26 Euro habe sie bereits um rund 14 Prozent zugelegt. Das vorläufige Kursziel verbleibt unverändert bei 175 Euro, so Leon Müller. (Analyse vom 29.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link