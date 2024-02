Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktionäre von SAP könnten sich auf eine höhere Dividende freuen. Wie der Softwarekonzern am späten Mittwochabend mitgeteilt habe, wolle man der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung in Höhe von 2,20 Euro vorschlagen. Das seien 15 Cent beziehungsweise 7,3 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2022 und auch mehr als von Analysten im Vorfeld erwartet.Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und bei gleichem Bestand an eigenen Aktien wie am 31.Dezember 2023 würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre etwa 2,568 Milliarden Euro betragen. Dies entspreche einer Ausschüttungsquote von 43,1 Prozent, so SAP in einer Mitteilung. SAP sei der Ansicht, dass ihre Aktionäre angemessen am Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 beteiligt werden sollten. Die Dividendenpolitik der SAP sehe vor, mindestens 40% des Gewinns nach Steuern auszuschütten.Für die Ausschüttung der Dividende seien folgende Termine relevant: Nachweisstichtag für die Dividendenzahlung: 15. Mai 2024, Ex-Dividende-Tag: 16. Mai 2024, Zahlung der Dividende: 21. Mai 2024.Die Aktie von SAP habe in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Im 1-Jahresvergleich habe das Papier 50,6 Prozent zugelegt. Damit sei die Aktie des Softwarekonzerns der zweitbeste Wert im DAX in diesem Zeitraum. Nur Rheinmetall mit plus 55,5 Prozent habe sich noch stärker entwickelt. Vorstandschef Christian Klein habe im Rahmen der Zahlenvorlage Ende Januar erklärt: "Das Jahr 2023 war für uns ein Wendepunkt. Wir haben Wort gehalten und trotz eines ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds ein zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis (Non-IFRS) erreicht. Im Jahr 2024 werden wir uns weiter darauf konzentrieren, den eingeschlagenen Pfad zur Verbesserung der Erträge sicherzustellen, um unsere aktualisierten Zielsetzungen für 2025 zu erreichen und nachhaltiges Wachstum und finanzielle Leistung zu zeigen."Die langfristigen Aussichten stimmen aber weiterhin, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. Anleger, die seit der Empfehlung des "Aktionär" im Mai 2023 investiert seien, lägen derzeit 34 Prozent vorne. (Analyse vom 22.02.2024)