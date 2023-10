XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

121,90 EUR -1,15% (18.10.2023, 11:53)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (18.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von LYNX:Seit dem Fehlausbruch über die Marke von 130 EUR tut sich die Aktie des deutschen Softwareunternehmens SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) schwer, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Die Bären scheinen immer mehr das Zepter an sich zu reißen, und die technische Gesamtlage wirke angeschlagen. Der bullische Tenor sei längst dahin, und die SAP-Aktie sei durch die jüngste Korrektur in eine neutrale Verkaufsphase zurückgekehrt, schreibe Achim Mautz. Für ihn komme erschwerend hinzu, dass die Kurse auch die 50-Tage-Linie nach unten verletzt hätten. Diese agiere aktuell als Widerstand. Beim Versuch, diesen im Laufe der vorigen Woche wieder zurückzuerobern, seien die Bullen gescheitert. Nun drohe der Bruch nach unten."Zum Ende der vorigen Woche bildete sich eine große rote Kerze. Diese hat bislang ihre Signalwirkung nicht verloren und deutet an, dass die Aktie die bärische Konsolidierung bald brechen könnte. Sollten die Kurse die Ebene bei 122 EUR per Schlusskurs nach unten verletzen, drohen weitere Abschläge. Wenn in Folge auch das Pivot-Tief von Ende September bei 120.26 EUR gebrochen wird, wäre der Übergang in eine bärische Trendphase besiegelt. Die Bullen haben aktuell jede Menge Arbeit vor sich, um dieses mögliche Szenario zu verhindern."Mautz bewerte die Aussichten daher aktuell als bärisch. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:121,88 EUR -0,91% (18.10.2023, 12:08)