Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (09.01.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Q3: Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 4% auf EUR 7,74 Mrd. gestiegen. Dabei hätten vor allem die Cloud-Umsätze überzeugen können, welche um 16% auf EUR 3,47 Mrd. gestiegen seien. Das Wachstum sei erneut auf die starke Nachfrage nach der Cloud-Version von SAP S/4HANA (+67%) zurückzuführen. Der Umsatz mit Softwarelizenzen sei um weitere 6% zurückgegangen. Da diese Zahlungen lediglich zu einem einmaligen Geldfluss führen würden, sei im Gegenzug der Anteil der besser planbaren Umsätze am gesamten Umsatz weiter gestiegen. Dieser habe sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 82% erhöht. Bei der Profitabilität habe SAP einen deutlichen Sprung nach vorne machen können. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie liege bei EUR 1,45 und habe sich gegenüber dem Vorjahr fast um ein Drittel gesteigert. Dieses Ergebnis, sowie die gesteigerten Margen würden die disziplinierte Kostenkontrolle des Unternehmens widerspiegeln.Abo-Modell: Wie andere Technologieunternehmen habe auch SAP angefangen, seine Dienstleistungen statt als einmalige Lizenz als Abo anzubieten. Der Vorteil davon bestehe zum einen darin, dass wiederkehrende Einnahmen eine bessere Planungssicherheit bieten würden. Zum anderen könnten Kunden bei Lizenzen selbst entscheiden, wie lange sie eine (ältere) Version verwenden und Upgrades hinauszögern würden, wohingegen beim Abo-Modell ein Aussetzen der Zahlungen einen Stillstand bedeuten würde. Somit sollten sich langfristig die Umsätze in Summe steigern lassen.Kooperationen: Das Unternehmen arbeite auch weiterhin daran verschiedenste Tätigkeitsbereiche zu vernetzen und in das eigene Betriebssystem zu integrieren. Es sei geplant, dass PayPal die Business Technology Plattform von SAP in seine Lösung für die Abwicklung digitaler Zahlungen integriere. Mit dem PayPal Braintree Digital Payments Connector könnten SAP-Kunden einfach und kostengünstig diese Finanzierungsquellen nutzen.Künstliche Intelligenz: Auch SAP habe bereits eine eigene generative KI erstellt. Mithilfe von Joule solle Kunden ein virtueller Assistent bereitgestellt werden. Dazu werde die KI in das gesamte Cloud-Unternehmensportfolio von SAP eingebettet und liefere proaktive und kontextbezogene Einblicke aus der ganzen Bandbreite der SAP-Lösungen, sowie aus externen Quellen. Damit reihe sich das Unternehmen in die Liste der großen Softwareanbieter, welche bereits ähnliche Dienste vorgestellt hätten (zB. Microsoft mit Copilot).Ausblick: SAP habe im Zuge der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen die im Sommer angepassten Gesamtjahresziele bestätigt und strebe ein währungsbereinigtes Betriebsergebnis von EUR 8,65 Mrd. bis EUR 8,95 Mrd. an. Beim wichtigen Cloud-Umsatz liege die Spanne bei EUR 14 Mrd. bis EUR 14,2 Mrd., was einem währungsbereinigten Wachstum von 23% bis 24% entspreche. Diese Erwartung werde durch den großen Cloud Backlog (= vertraglich fixierte zukünftige Cloud Gewinne) i.H.v. 12,3 Mrd. (+19%) gestützt.Frankly speaking würden Frank die Entwicklungen innerhalb des Unternehmens sowie die Erwartung gegenüber dem gesamten Sektor positiv stimmen. Daher bestätigt Alexander Frank, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung und erhöht sein Kursziel entsprechend den aktuellen Konsensdaten auf EUR 155,00. Das Kursziel werde unter Verwendung eines relativen Bewertungsansatzes ermittelt. Dieser Ansatz beruhe auf Multiplikatoren, die für die nächsten zwölf Monate angesetzt würden. Dabei werde auch ein Bewertungsabschlag berücksichtigt, der im Vergleich zu historischen Daten und im Verhältnis zur Peergroup angemessen sei. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.