Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP-Chef Christian Klein habe den Cloudausbau merklich intensiviert und dafür die von vielen Anlegern ersehnte Margenerholung hintenangestellt. Von Gewinnerholung also keine Spur. Vielmehr hätten die Quartalszahlen Mitte Juni eindrucksvoll gezeigt, dass die Talsohle noch nicht durchschritten sei.Mittlerweile sei wohl jedem Anleger klar, dass SAP für den forcierten Cloud-Ausbau die Rendite opfere. Der einfache Grund: Die herkömmliche Lizenzsoftware schlage dank ihrer hohen Einmalverkaufspreise direkt am Anfang durch, während sich die Cloudverträge erst nach längerer Laufzeit rechnen würden.Viel Zeit bleibe Klein beim Balanceakt zwischen Cloud-Wachstum und Rendite nicht: Der Erzrivale Oracle mache schließlich Fortschritte beim Verkauf cloudbasierter Unternehmenssteuerungssoftware und Salesforce.com drohe SAP beim Umsatz schon bald zu überholen. Die Anleger würden daher skeptisch bleiben und die SAP-Aktie habe seit der Zahlenveröffentlichung nur 2,6% zugelegt - und das trotz eines sich erholenden Gesamtmarktes. Charttechnisch bringe der Bruch des GD100 aber ein weiteres Kaufsignal mit sich. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandszone bei 95 Euro könnten die Anleger wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:92,73 EUR -0,81% (15.08.2022, 11:17)