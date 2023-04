Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SAP sei am Freitag um mehr als fünf Prozent nach oben geklettert, nachdem der Softwarekonzern sowohl im Cloud- als auch im Lizenzgeschäft überzeugt habe. Zum Beginn der neuen Börsenwoche würden die DAX-Papiere dann eine kurze Verschnaufpause einlegen - die jedoch nicht lange anhalten dürfte, wenn man den jüngsten Analysteneinschätzungen glaube.Nachdem bereits am Freitag einige Experten ihre Kursziele für die SAP-Aktie nach oben geschraubt hätten, seien am Montag weitere positive Analystenkommentare gefolgt. So habe beispielsweise die Privatbank Berenberg das Kursziel von 125 auf 133 Euro angehoben. Der Softwarekonzern sei ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Auftragsbestand und den Margen im Cloud-Geschäft sowie mit den Lizenzerlösen die Erwartungen übertroffen, habe es in einer Studie vom Montag geheißen. Ab dem zweiten Halbjahr dürften die Margen im Cloud-Geschäft zudem deutlich anziehen.Auch J.P. Morgan habe ihr SAP-Kursziel erhöht - und zwar von 137 auf 140 Euro. Analyst Toby Ogg habe den Papieren der Walldorfer mit Blick auf den Kapitalmarkttag Mitte Mai zudem den Status "Positive catalyst watch" gegeben. Damit signalisiere er kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung. Fundamental würden die Aktien ohnehin sein Top-Favorit im europäischen Softwarebereich bleiben. Die Grundlagen seien gelegt für eine mehrjährige Dynamisierung des Geschäfts.Die Analysten der HSBC und von Stifel hätten am Montag die Latte sogar noch etwas höher gelegt. HSBC habe das Kursziel von 134 auf 145 Euro angehoben, bei Stifel sei es von 135 auf ebenfalls 145 Euro nach oben gegangen. Erhöhungen der jeweiligen SAP-Kursziele habe es am Montag auch von der Deutschen Bank (130 Euro), Jefferies (105 Euro) und Barclays (136 Euro) gegeben.Insgesamt traue der Analystenkonsens der SAP-Aktie nun ein Konsensziel von 126,19 Euro zu, was ausgehend vom aktuellen Kurs einem Ertragspotenzial von rund fünf Prozent entsprechen würde.Mit Material von dpaAFXHinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.