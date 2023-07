XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

126,38 EUR -1,27% (20.07.2023. 17:44)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.07.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte im bisherigen Verlaufshoch am 19. Juli bis auf 129,54 EUR ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dann sei es zu einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend gekommen, die aktuell noch laufe. Die Aktie sei am Vortag mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten, bei 126,38 EUR direkt am 10er-EMA aus dem Handel gegangen. Allerdings trübe sich die Lage im Stundenchart deutlich ein.AusblickDas Papier von SAP könnte vor einem kurzfristigen Hochlauf stehen und das offene Gap vom Vortag bei 127,62 EUR schließen. In der Folge könnte die Abwärtsdynamik im Stundenchart weiter fortgesetzt werden und es zu einem Ausbruch nach unten aus der Ichimoku-Wolke im Stundenchart kommen. Komme es zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart bei 126,40 EUR, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zum 50er-EMA bei 123,30 EUR zu rechnen. (Analyse vom 21.07.2023)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:121,88 EUR +1,15% (21.07.2023, 08:46)