XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

107,12 EUR +0,36% (13.01.2023, 09:34)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Vor dem Ausbruch? - ChartanalyseMit neun positiven Sitzungen in Folge hat die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) im neuen Jahr die vorherige Dezember-Korrektur wieder wettgemacht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: In einer starken Erholungsbewegung seien die Kurse, ausgehend vom September-Tief bei 79,58 EUR, bis Mitte November auf 108,12 EUR gestiegen. Im Dezember (-7,7%) sei dann eine Korrektur gefolgt, wobei die SAP-Aktie unter das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) und die runde 100er Marke zurückgesetzt habe. Da im neuen Jahr bislang allerdings jeder Handelstag im Plus habe beendet werden können, seien beide Widerstände mittlerweile wieder zurückerobert worden. Am gestrigen Donnerstag hätten sich die Papiere sogar an das Dezember-Hoch herangeschoben.Ausblick: In den ersten zwei Wochen 2023 habe die SAP-Aktie mittlerweile 10,7% zugelegt und damit die Dezember-Verluste aufgeholt.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen der Ausbruch über das November-Hoch bei 108,12 EUR, hätte die Aktie gute Chancen, an den Aufwärtstrend vom Oktober/November anzuknüpfen. Dabei könnte sich zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis zum 2021er Oktober-Tief bei 112,78 EUR eröffnen, das zusammen mit dem 2021er November-Tief bei 113,18 EUR eine Doppelhürde bilde. Darüber müsste im nächsten Schritt die offene Kurslücke vom 27. Januar 2022 zwischen 114,50 EUR und 117,88 EUR geschlossen werden, bevor die Volumenspitze bei 118,50 EUR als weiterer Widerstand zu nennen wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:107,20 EUR +0,51% (13.01.2023, 09:49)