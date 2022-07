Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP habe wegen der Kosten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und wegen der schwachen Lizenzgeschäfte seinen Ausblick für das operative Ergebnis gekappt. Währungsbereinigt dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 4 bis 8 Prozent sinken.Das habe der DAX-Konzern am Donnerstag mitgeteilt. Die Walldorfer um Chef Christian Klein hätten zuvor mit einem stagnierenden bis zu 5 Prozent fallenden Betriebsergebnis gerechnet. Grund für die schwächeren Aussichten seien einerseits Kosten für die Einstellung der Geschäfte in Russland und Belarus, aber auch ein möglicherweise weiter deutlicher Rückgang bei den Softwarelizenzverkäufen, habe es geheißen. Auch die Steuerquote dürfte dieses Jahr höher liegen als zuvor gedacht. Beim Umsatz und dem freien Barmittelzufluss bleibe SAP bei den bisherigen Annahmen für 2022.Im zweiten Quartal habe SAP einen deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro gesunken. Der Gewinn unter dem Strich sei gar um 86 Prozent auf 203 Millionen Euro zusammengesackt, vor allem weil die Beteiligungen an Start-ups bei weitem nicht so erfolgreich gewesen seien wie vor einem Jahr.Im Tagesgeschäft laufe es aber nach Angaben des Managements rund, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz sei deutlich gewachsen. Der Umsatz insgesamt sei vor allem dank der Euroschwäche um 13 Prozent gewachsen, Software zur Nutzung über das Netz habe dabei um ein gutes Drittel angezogen und damit besser abgeschnitten als von Analysten zuvor gedacht.Die Aktie von SAP notiere am frühen Morgen bei Lang & Schwarz deutlich im Minus. Nun sei es wichtig, dass der Unterstützungsbereich um 82 Euro verteidigt werden könne. Ein wichtiges positives Signal wäre die Rückeroberung der 100-Euro-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link