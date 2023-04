Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.04.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe heute Morgen Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber dem Vorjahr um 10% auf EUR 7,4 Mrd. (währungsbereinigt +9%) erhöht und damit im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die Clouderlöse hätten sich um 24% auf EUR 3,2 Mrd. beziehungsweise währungsbereinigt um 22% erhöht, was abermals auf eine starke Nachfrage nach der SAP S/4HANA Cloud-Variante (+77%) zurückzuführen sei.Der Umsatz bei Softwarelizenzen sei gestützt durch größere Geschäftsabschlüsse um moderate 13% gesunken, was eine Steigerung des Anteils der besser planbaren Umsätze jedoch nicht verhindert habe. Dieser habe sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 82% erhöht.Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich um 12% auf EUR 1,88 Mrd. erhöht, womit man die Erwartungen von EUR 1,78 Mrd. habe übertreffen können.Ausblick: Aufgrund der geplanten Veräußerung von Qualtrics habe SAP den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 aktualisiert, um nur fortgeführte Geschäftsbereiche abzubilden. Im Cloud-Bereich erwarte man ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 23% und 26% (zuvor: 22% - 25%). Für Cloud und Software gehe man von Umsätzen in der Spanne von EUR 26,9 Mrd. bis EUR 27,4 Mrd. aus (zuvor: EUR 28,2 Mrd. bis EUR 28,7 Mrd.). Das bereinigte operative Ergebnis solle sich nach eigenen Schätzungen im Bereich von EUR 8,6 Mrd. bis EUR 8,9 Mrd. belaufen (zuvor: EUR 8,8 Mrd. bis EUR 9,1 Mrd.).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity