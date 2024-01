Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

144,32 EUR -0,25% (15.01.2024, 15:56)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

144,26 EUR -0,41% (15.01.2024, 15:45)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe im vergangenen Jahr eine Gesamtperformance von rund 47 Prozent erzielt. Gehe es nach dem Investmenthaus Morgan Stanley, solle es aus auch im neuen Jahr so weitergehen. In einer jüngst veröffentlichten Studie würden sie das Kursziel um weitere acht Prozent anheben.Die Investmentbank prognostiziere für SAP ab 2024 ein starkes Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich, angetrieben durch das Upgrade auf die S/4HANA-Plattform und den Wechsel zu einem Abonnementmodell. Diese Entwicklung in Kombination mit einer strengen Kostenkontrolle könnte die Betriebsmargen bis 2026 auf einen Wert im mittleren 20-Prozent-Bereich anheben. Darüber hinaus sei SAP gut positioniert, um von Fortschritten im Bereich der generativen KI zu profitieren, was zu einem zusätzlichen Umsatzwachstum führen könnte.Die Gesamtrendite der SAP-Aktie im Jahr 2023 von rund 47 Prozent werde als Indikator dafür gewertet, dass der Markt die Bedeutung des Plattformwechsels auf S/4 bei SAP zu schätzen wisse. Die Investitionen in Business AI und die starke Nachfrage nach S/4HANA-Lösungen würden auf weiteres Wachstum hindeuten, so Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood.Aktuell werde SAP mit einem KGV von etwa 25 für das Jahr 2025 bewertet. Wood halte dies für ein attraktives Niveau, insbesondere im Hinblick auf den entscheidenden Übergang von SAP zu einem Abonnement- und Plattformmodell. Deshalb habe Wood sein Kursziel für die Aktie von 150 Euro auf 163 Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: