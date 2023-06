Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (01.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger von SAP würden sich am Donnerstag von enttäuschten Reaktionen beim US-Wettbewerber Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) nicht beunruhigen lassen. Während sich die Aktien vorbörslich im Minus bewegt hätten, liege der Kurs gegen Mittag im Xetra-Handel derzeit 0,3 Prozent im Plus. Die Papiere der Walldorfer hätten sich damit über dem 21-Tage-Durchschnitt gefestigt.Am Markt sei darauf verwiesen worden, dass Salesforce nach US-Börsenschluss zwar ordentliche Zahlen abgeliefert, aber enttäuschenderweise das Umsatzziel nicht angehoben habe. Chandramouli Sriraman vom Analysehaus Stifel habe aber nicht viel davon auf SAP ableiten wollen. Die Titel würden sein "Top Pick" in Europa wegen des Potenzials für ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Umsätze bleiben.Anders als SAP seien die im Leitindex Dow Jones Industrial enthaltenen Aktien von Salesforce im nachbörslichen New Yorker Handel um mehr als sechs Prozent abgerutscht. Diese Tendenz habe sich weitgehend im Xetra-Handel mit minus 4 Prozent bestätigt. Da habe es auch nicht geholfen, dass das erste Quartal von Salesforce generell die Erwartungen übertroffen habe und das Margenziel für das laufende Geschäftsjahr angehoben worden sei.Laut dem Experten Kirk Materne von Evercore ISI illustriere dies die operativen Hebel, die Salesforce zur Verfügung stünden. Händler hätten aber eine nur dürftige Wachstumsperspektive moniert, da Salesforce seinen Fokus neuerdings auf die Gewinnentwicklung lege. Unter diesen Umständen wachse das US-Unternehmen nicht mehr so schnell wie bislang gewohnt. "Das Wachstum im ersten Quartal ist das niedrigste seit 13 Jahren", habe ein Börsianer betont.Zuletzt sei bei Technologiewerten generell viel Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) eingepreist worden. Dies habe sich vor allem bei dem Chipkonzern Nvidia gezeigt, der am Dienstag erstmals die Schwelle einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar überschritten habe. Auch SAP habe in diesem Jahr gut 27 Prozent gewonnen, womit sie der drittbeste DAX-Wert seien."Der Aktionär" bleibe bei SAP aber ganz klar weiter optimistisch. Auch Neueinsteiger können bei der Aktie noch zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP SE. Salesforce sei derzeit eine Halteposition. (Analyse vom 01.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link