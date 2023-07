Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP habe vergangenen Donnerstag Q2-Zahlen veröffentlicht, welche die Anleger nicht hätten überzeugen können. Die SAP-Aktie sei daraufhin in der Spitze um 5 Prozent gefallen und notiere aktuell nur noch knapp über der 120-Euro-Marke. Bei den Analysten sei es mit den Kurszielen dennoch tendenziell nach oben gegangen.Zuletzt habe das Konsensziel der Analysten für die SAP-Aktie 135,64 Euro betragen. Damit habe sich das Konsensziel trotz der schwächeren Cloud-Umsätze und daraufhin angepassten Prognose leicht erhöht.Das Kursziel sei beispielsweise von den Analysten der Société Générale nach oben geschraubt worden - und zwar von 137 auf 152 Euro. Der Grund: Analyst Richard Nguyen habe seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft auf Ende 2024 verschoben. Ab dem Herbst dürfte sich der starke Fokus auf Profitabilität und Künstliche Intelligenz beginnen auszuzahlen, habe er seine bestätigte Kaufempfehlung begründet.Die meisten Analysten seien jedoch ihren Kurszielen treu geblieben und würden von einer "soliden Vorstellung im Cloud-Segment" (Stifel) oder "einer intakten Wachstumsstory mit nur vorübergehenden Schwächen in der Cloud" (JP Morgan) schreiben. Laut der Deutschen Bank sprächen insbesondere die vom Management angepeilten Preissteigerungen von bis zu 30 Prozent für Produkte mit integrierten KI-Lösungen für die Stärke des Bereichs Cloud und KI."Der Aktionär" sehe in der Cloud-Schwäche ebenfalls nur kurzfristige konjunkturelle Effekte, die den strukturellen Wandel hin zu Cloud und KI mitsamt erhöhter Profitabilität nicht aufhalten würden.Anleger bleiben daher der SAP-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link