Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Der Aufwärtstrend bei der SAP-Aktie sei seit Anfang des Jahres intakt. Im Vorfeld der Berichtssaison hätten einige Analysten ihre Einschätzungen und Kursziele für die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede überarbeitet. Neue Jahreshochs scheinen daher auch im aktuellen Marktumfeld nur eine Frage der Zeit, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloudangebot solle sich bei SAP in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Das dürften die am 20. Juli zur Veröffentlichung stehenden Q2-Zahlen belegen. Zu diesem Schluss kämen auch immer mehr Analysten.Die Bedingungen am Software- und IT-Markt seien unverändert, aber in den Aktien der Branchenwerte sei mehr eingepreist, so UBS-Analyst Michael Briest in einer Branchenstudie. Die Kurse seien nach starker Entwicklung anfällig für mögliche Enttäuschungen. SAP sehe der Experte dagegen weiter positiv, denn die Walldorfer machten wohl Fortschritte mit ihren Plänen. Er habe seine Schätzungen an die neuen Ambitionen für das Jahr 2025 angepasst. Die gestiegene Bewertung von Cloud-Aktien verleite ihn außerdem zu einem höheren Bewertungsmultiplikator. Am Ende habe Briest daher seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 130 auf 140 Euro angehoben.Die Investmentbank Stifel ("buy") sehe die Papiere weiterhin bei 145 Euro fair bewertet. Der Wachstumstrend bei dem Softwarekonzern sollte sich im zweiten Quartal verfestigt haben, so Analyst Chandramouli Sriraman. Er gehe aber davon aus, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angesichts der konjunkturellen Unsicherheit beibehalten werde. SAP bleibe für ihn ein "Top Pick" im europäischen Technologiesektor.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Call-Optionsscheine auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link