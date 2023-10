Börsenplätze SAP-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Ein stabiles Cloud-Geschäft habe der Aktie von SAP vergangenen Donnerstag ein kräftiges Plus von knapp fünf Prozent beschert. Gehe es nach den Analysten Barclays, Berenberg und Goldman, hätten die Software-Papiere aus dem DAX nach den Q3-Zahlen sogar noch mehr Potenzial - denn alle drei hätten ihre Kursziele angehoben.So habe die Investmentbank Barclays das Kursziel für SAP von 135 auf 145 Euro angepasst. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 123,50 Euro würde dies ein Ertragspotenzial von rund 17,4 Prozent bedeuten, was das "overweight"-Rating der Briten durchaus rechtfertige.Das neue Kursziel hätten die Barclays-Analysten mit einem weniger risikoreichen Ausblick begründet: Die Prognose im Cloudgeschäft scheine in Reichweite zu sein, auch auf Gewinnebene und bei den Barmitteln sei die Entwicklung ermutigend. Angesichts des aktuell schwierigen Umfelds und der zunehmenden Nervosität der Anleger sei dies mehr als genug.Berenberg habe das Kursziel für SAP von 135 auf 140 Euro nach oben geschraubt. Ihr Fazit: Der Softwarekonzern habe in puncto Profitabilität deutlich besser als erwartet abgeschnitten. Ein positiver Trend, der sich bis 2025 fortsetzen sollte.Der große Knaller seien die SAP-Zahlen vergangene Woche nicht gewesen. Allerdings würden der bestätigte Ausblick und das Auftragspolster im Cloudgeschäft zuversichtlich für das vierte Quartal stimmen. Die SAP-Aktie könnte daher bis Jahresende durchaus wieder in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs bei 131,70 Euro klettern. Langfristig habe das DAX-Papier nicht nur laut Barclays, Berenberg und Goldman, sondern auch laut dem "Aktionär" noch mehr Kurspotenzial. (Analyse vom 23.10.2023)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link