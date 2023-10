Mit Material von dpaAFX



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (12.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.In knapp einer Woche, am 18. Oktober, lege SAP seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Anleger dürften erneut das Wachstum der Clouderlöse und die Steigerung der operativen Gewinne im Blick haben, nachdem das Management hierauf seinen strategischen Fokus gesetzt habe. Die Details:Das dritte und vor allem das vierte Quartal würden bei SAP saisonal regelmäßig die Löwenanteile des Jahresgeschäfts liefern. Die Offensive des SAP-Chefs Christian Klein mit die Kernsoftware S/4 Hana in die Cloud zu bringen, dürfte beim Auftragseingang und beim Umsatz für zusätzlichen Schwung sorgen.Das einträgliche Geschäft mit den Softwarelizenzen gegen hohe Einmalzahlungen fahre SAP Stück für Stück zurück. So sollten die besser planbaren Umsätze aus Cloudabos und dem Wartungsgeschäft für Lizenzsoftware dieses Jahr 82 Prozent der Gesamterlöse ausmachen, ein Plus von rund 3 Prozentpunkten. Bei Cloud- und Softwareerlösen rechne sich das Management ein währungsbereinigtes Plus von sechs bis acht Prozent aus, mit Cloudsoftware allein 23 bis 24 Prozent.Neben dem Fokus auf die Cloud stehe auch der Branchen-Hype um Künstliche Intelligenz im Vordergrund. SAP habe jüngst weitere Investitionen angekündigt und seinen KI-Assistenten namens Joule vorgestellt. Klein habe bereits angedeutet, dass er für die mit KI angereicherten Programme Preisaufschläge von bis zu 30 Prozent im Auge habe.Das sollte auch bei der Erhöhung der Profitabilität helfen. Klein und der im Frühjahr gestartete Finanzchef Dominik Asam hätten den Anlegern nach Jahren teurer Investitionen vor allem eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses versprochen. So solle das EBITDA währungsbereinigt um acht bis zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von knapp acht Milliarden Euro wachsen.Beim operativen Ergebnis im dritten Quartal würden die Analysten einen Wert von 2,19 Milliarden Euro schätzen. Das wären knapp fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - allerdings habe da noch der US-Marktforscher Qualtrics zum Unternehmen gehört. SAP habe die Anteile daran inzwischen verkauft, das Plus dürfte also größer ausfallen.Das sehe auch Mohammed Moawalla von Goldman Sachs so. Zwar sei es etwas schwieriger geworden, durch das Konjunkturumfeld zu manövrieren. Doch die Walldorfer sollten eine vergleichsweise hohe Widerstandskraft demonstrieren können, habe er in seiner jüngsten Studie geschrieben. Zahlreiche Software- und Servicedienstleister hätten von längeren Entscheidungszyklen bei den Kunden gesprochen, die S/4-Hana-Pipeline dürfte einiges an Volatilität jedoch ausgleichen.Baader Bank-Experte Knut Woller habe darauf verwiesen, dass der Konzern nach dem zweiten Quartal bereits die Prognose für das Wachstum mit Cloudsoftware etwas eingedampft habe. Daher dürften Anleger dem der weiteren Entwicklung hier besondere Bedeutung schenken, abseits der gemeinhin erwarteten Steigerung bei der operativen Marge. Er rechne diesmal mit einer Bestätigung der Jahresziele.Mit Blick auf die Quartalszahlen werde spannend, wie stark SAP den Auftragsbestand in der Cloud steigern könne, insbesondere beim Hauptprodukt S/4 Hana, nachdem Chef Klein hierauf den strategischen Fokus gelegt habe. Ebenfalls interessieren dürften Anleger weitere Details zu den KI-Tools.Anleger bleiben bei der SAP-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)