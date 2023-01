Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (31.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie habe sich in den vergangenen Handelstagen zügig von der negativen Kursreaktion nach den Zahlen erholt. Zwar hätten ein paar Analysten ein unspektakuläres Quartal bemängelt, das in Sachen Cashflow schwächer als erwartet ausgefallen sei. Einige Experten hätten jedoch auch ihre Kursziele für die SAP-Aktien nach oben geschraubt.Beispielsweise habe das Analysehaus Evercore ISI das Kursziel für SAP von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "In-line" belassen. Die verfehlten Markterwartungen seien zwar auch hier bemängelt worden. Der Ausblick von SAP sei aber ambitioniert und gleichzeitig erreichbar, hätten die Analysten am Freitag geschrieben.Auch die DZ BANK habe ihr Kursziel von 94 auf 100 Euro angehoben. Beim Wachstum im Cloud-Geschäft liege der Softwarekonzern weiterhin voll im Plan, um die ambitionierten Ziele für 2025 zu erreichen, so Analyst Armin Kremser.Ebenfalls nach oben mit dem Kursziel sei es bei Warburg Research gegangen - und zwar von 110 auf 115 Euro. Das Produkt "Rise with SAP" sei eines der erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens, habe es am Freitag mit Bezug auf Aussagen des Managements geheißen. Die Hälfte der damit erzielten Umsätze habe demnach von Neukunden gestammt.SAP habe mit den Zahlen zum vierten Quartal wenig neue Kaufargumente geliefert. Der Softwarekonzern entwickle sich im aktuellen Umfeld jedoch robust und halte an seinen ambitionierten Zielen fest - das schaffe Potenzial. Angesichts der günstigen Bewertung einiger Tech-Perlen aus den USA gebe es jedoch attraktivere Chancen im Software-Sektor.Investierte Anleger bleiben dabei und sichern ihre Position knapp unterhalb der 200-Tage-Linie mit einem Stopp bei 92 Euro ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten abwarten. (Analyse vom 31.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link