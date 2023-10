Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (20.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von SAP sei am Donnerstag mit einem Plus von gut fünf Prozent auf 127,28 Euro der Top-Gewinner im DAX vor Merck KGaA und RWE gewesen. Das Papier habe dabei von den jüngsten Zahlen profitiert, vor allem dem starken Cloudgeschäft. Zudem bestätige Europas größter Softwarehersteller die Prognose für das Gesamtjahr. Auch Analysten hätten sich positiv geäußert.SAP sehe sich nach deutlichen Zuwächsen vor allem im zukunftsträchtigen Cloudgeschäft im dritten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal sind ein erneuter Beleg dafür, dass wir in die nächste Phase unserer Transformation eingetreten sind. Wir haben das Cloudwachstum in unserem gesamten Portfolio beschleunigt und unsere Cloudbruttomargen deutlich erhöht. Mit unserem starken Fokus auf Innovationen, wie zum Beispiel unseren neuesten Funktionen von SAP Business AI, sichern wir die anhaltende Widerstandsfähigkeit der SAP angesichts schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen und zunehmender geopolitischer Spannungen", so Firmenchef Christian Klein.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern solle 2023 währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreswert um 8 bis 12 Prozent auf 8,65 Milliarden Euro bis 8,95 Milliarden Euro zulegen, habe der Konzern am Mittwochabend mitgeteilt. Die Clouderlöse sollten währungsbereinigt in einer Spanne zwischen 14,0 und 14,2 Milliarden Euro liegen und damit 23 bis 24 Prozent höher als noch 2022.Zahlreiche Analysten hätten sich nach der Zahlenpräsentation zuversichtlich gezeigt. Goldman Sachs habe das Kursziel für SAP von 150,00 Euro auf 160,00 Euro angehoben, Barclays von 135,00 Euro auf 145,00 Euro. Die US-Bank Citigroup habe SAP ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 150,00 Euro belassen. Analyst Andrew Gardiner habe vor allem die überraschend gute operative Ergebnisentwicklung gelobt.SAP ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger bleiben mit einem Stopp bei 98,00 Euro investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: