XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,80 EUR +0,17% (21.04.2023, 10:53)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie steigt angesichts erhöhter Prognosen für den Cloud-Sektor - AktiennewsDie Aktien des größten europäischen Softwareunternehmens SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) konnten sich von den Verlusten erholen, die durch die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 ausgelöst wurden, so die Experten von XTB.Die Stimmung sei vor allem durch eine Erholung der europäischen Märkte und angehobene Gewinnprognosen gestützt worden, die von einem sehr guten Aufschwung im Cloud-Sektor, dem vielversprechendsten Teil des SAP-Geschäfts, und dem Verkauf der Qualtrics-Vermögenswerte für 7,7 Mrd. Dollar getragen werden sollten.Wie wolle das Unternehmen dies erreichen? Der Prozess der Geschäftsoptimierung sei bereits in vollem Gange: SAP habe einen Stellenabbau angekündigt und plane eine Neuausrichtung auf das schneller wachsende Cloud-Geschäft. Das Unternehmen wolle im Jahr 2023 einen Betriebsgewinn zwischen 8,6 und 8,9 Milliarden Euro erwirtschaften, verglichen mit früheren Prognosen von 8,49 Milliarden Euro.Insgesamt werde das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich 3.000 Stellen abbauen. SAP gehe weg vom Verkauf von Softwarelizenzen, der bisher die größte Einnahmequelle dargestellt habe, hinzu abonnementbasierten Cloud-Services. Auf diese Weise erhoffe sich das Unternehmen ein profitableres und berechenbareres Modell, das auf wiederkehrenden Einnahmen basiere.Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:115,84 EUR +0,33% (21.04.2023, 11:07)