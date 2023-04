Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des der Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe heute die Zahlen für das 1. Quartal 2023 und einen Ausblick auf das Gesamtjahr publiziert. Die Daten seien insgesamt zwar etwas schwächer ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Dennoch überwiege bei Investoren und Analysten die Zuversicht, dass SAP wieder zurück auf den Wachstumspfad finde.Über das heute früh präsentierte Zahlenwerk von SAP habe DER AKTIONÄR bereits berichtet. Nach einem verhaltenen Start habe die Aktie im Tagesverlauf Fahrt aufgenommen. Impulse hätten die Aussagen des Vorstands zum zukünftigen Wachstum geliefert. Demnach dürfte der Gesamtumsatz des Software-Giganten ab 2024 prozentual zweistellig steigen. Inzwischen hätten sich die ersten Analysten zu Wort gemeldet.Die britische Investmentbank Barclays habe das Rating nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Kennziffern des Software-Konzerns hätten durchweg die Erwartungen übertroffen, so Analyst James Goodman in einer ersten Reaktion. Besonders habe er gestiegene operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) gelobt.Auch bei Goldman Sachs gehe der Daumen weiter nach oben. Die Experten hätten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 145 Euro bestätigt. Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) seien besser als erwartet ausgefallen, der freie Barmittelfluss aber schlechter, so Analyst Mohammed Moawalla. Die Bestätigung des Ausblicks liege im Rahmen der Erwartung.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Die Chance sei gegeben, dass sich die hohen Investitionen in das Cloudangebot endlich rentieren würden und der Konzern im Gesamtjahr wieder operative Fortschritte mache. Richtig Fahrt aufnehmen dürfte das Geschäft dann ab dem kommenden Jahr.Die SAP-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und könnte nun Kurs auf die 125-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link