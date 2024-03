Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Oracle ( ISIN US68389X1054 WKN 871460 ) habe gestern nach US-Börsenschluss Q3-Zahlen vorgelegt, die bei den Anlegern gut angekommen seien. Die Aktie des US-Softwaregiganten habe nachbörslich mehr als 14 Prozent zugelegt. Im Sog dürfte auch die SAP-Aktie ihre Rekordfahrt fortsetzen. Zumal die Lage bei SAP sowohl fundamental als auch charttechnisch weiter top sei.SAP habe im Schlussquartal - ähnlich wie Oracle - erneut vom starken Wachstum ihrer Cloudangebote profitiert und mehr verdient als erwartet. Analysten seien für den DAX-Titel daher zuletzt auch immer optimistischer geworden. Deutsche Bank Research habe das Kursziel unmittelbar nach Zahlen von 170 auf 200 Euro erhöht und das Votum auf - angesichts des Potenzials wenig überraschend - "Buy" belassen. SAP bleibe einer der aussichtsreichsten Werte im Bereich der europäischen Softwareanbieter, so Analyst Johannes Schaller. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel zuletzt ebenfalls von 178 auf 187 Euro angehoben, das Rating laute nach wie vor "Overweight". Zwar seien die Margenziele von SAP für 2025 ambitioniert, doch gebe es laut Morgan Stanley-Analyst Adam Wood ausreichend Spielraum nach oben. Und auch JPMorgan habe beim Kursziel nachbessert. Die US-Bank sehe bei SAP nun Potenzial bis 205 Euro. Bisher habe das Kursziel 182 Euro gelautet. Das Rating laute auch hier weiterhin "Overweight".Positiv sei am Markt zudem die jüngste Dividendenankündigung aufgenommen worden. Der Hauptversammlung solle für das Geschäftsjahr 2023 ein Betrag von 2,20 Euro/Aktie vorgeschlagen werden, habe das Unternehmen in der vergangenen Woche mitgeteilt. Das seien 15 Cent mehr als im Vorjahr und mehr, als von den Analysten erwartet worden sei.DER AKTIONÄR halte an seiner positiven Einschätzung fest und habe sein Kursziel für die Aktie zuletzt ebenfalls auf 200 Euro hochgesetzt. Zudem sei der Stopp auf 130 Euro nachgezogen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: