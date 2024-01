Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

143,02 EUR +0,53% (11.01.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

142,04 EUR +1,98% (10.01.2024, 17:43)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer kurzen Verschnaufpause seit Anfang Dezember habe die Aktie von SAP zuletzt wieder aufs Gaspedal gedrückt. Positive Analystenstimmen, eine neue Ausrichtung des Vorstands für schnellere Innovationen und die jüngste Beilegung der Auseinandersetzung mit US-Behörden würden für Unterstützung sorgen.Wie am Mittwochabend bekannt geworden, habe der Softwarekonzern eine Auseinandersetzung mit US-Behörden gegen die Zahlung von mehr als 220 Millionen Dollar beigelegt. Dies hätten das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC am Mittwochabend (MEZ) in Washington mitgeteilt. Die Behörden hätten Vorwürfe geprüft, SAP habe bei Geschäften in Südafrika und Indonesien Regierungsvertreter bestochen.Derweil wolle SAP weiter kräftig Gas geben. Der Konzern habe in dieser Woche zwei Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben, die sicherstellen sollten, dass Kunden bestmöglich von der Cloud profitieren würden, auch im Zeitalter von KI. Das starke Cloud-Wachstum von SAP in den letzten drei Jahren, zusammen mit der Entwicklung einer branchenweit führenden, hochmodularen Cloud-Suite, schaffe nun die Voraussetzungen für die nächste Stufe an Innovationen und Relevanz, so SAP.Mit Wirkung zum 1. April 2024 werde ein neuer Vorstandsbereich geschaffen, um das weitere Wachstum und die Einführung von Cloud-Lösungen bei Kunden zu gewährleisten. Dieser Vorstandsbereich, geleitet von Thomas Saueressig, solle Kunden schneller in die Lage versetzen, kontinuierliche Innovationen in der Cloud wertschöpfend zu nutzen. In der Folge werde Muhammad Alam als Nachfolger von Thomas Saueressig in den Vorstand des Unternehmens berufen und die Verantwortung für die Produktentwicklung der SAP übernehmen.Mit dem jüngsten Kurszuwachs sei die Aktie von SAP wieder an die 38-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber würde den Weg frei machen in Richtung Dezemberhoch 2023 bei 149,12 Euro."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, das Kursziel des "Aktionär" liegt bei 175 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. Nächster wichtiger Termin sei der 24. Januar. Dann werde SAP seine Q4-Zahlen präsentieren. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link