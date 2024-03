Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

179,14 EUR +0,10% (22.03.2024, 10:40)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

179,32 EUR -0,69% (22.03.2024, 10:26)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (22.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.An SAP führe kein Weg vorbei. Das Unternehmen profitiere vom starken Wachstum ihrer Cloudangebote und verdiene dabei mehr als erwartet. In Analystenkreisen gehöre der DAX-Titel daher weiter zu den aussichtsreichsten Werten im Bereich der europäischen Softwareanbieter. Die SAP-Aktie bleibe auf Rekordfahrt.DER AKTIONÄR habe bei SAP zuletzt bereits eingehend über Zahlen, Ausblick und Analystenstimmen berichtet. JPMorgan habe das Rating für das Papier mit "Overweight" und das Kursziel bei 205 Euro in dieser Woche bestätigt.Die jüngsten Berichte von US-Wettbewerbern hätten auf fortgesetzten gesamtwirtschaftlichen Druck und einen leichten Abwärtstrend bei den Ausgaben für Unternehmenssoftware schließen lassen, so Analyst Toby Ogg. Klinge insgesamt nicht wirklich euphorisch.Doch für SAP erwarte der Experte hingegen, dass das aktuelle Wachstum des Cloud-Auftragsbestands anhalte, da der S/4Hana-Migrationszyklus weiter das Wachstum antreibe. Ansonsten liege auch in den kommenden Quartalen der Fokus wohl auf den Margen, dem freien Barmittelzufluss sowie dem Nachfrageumfeld sowie zu Allem rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).DER AKTIONÄR halte an seiner positiven Einschätzung fest und habe sein Kursziel für die SAP-Aktie im Rahmen der aktuellen Titelstory zuletzt auf 215 Euro hochgesetzt. Zudem wurde der Stopp auf 145 Euro nachgezogen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: