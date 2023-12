unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (12.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie des US-Softwarekonzerns Oracle stehe am heutigen Dienstag kräftig unter Druck. Ein schwächer als erwarteter Quartalsbericht drücke hier auf die Stimmung. Auf den deutschen Konkurrenten SAP sei die schlechte Stimmung jedoch nicht übergeschwappt.Im wichtigen Cloud-Geschäft mit Software und Rechendiensten, die über das Netz bedient würden, habe sich das Wachstumstempo bei Oracle zum zweiten Mal in Folge verlangsamt. Am Markt habe es aber geheißen, dass Oracle in einem Bereich enttäuscht habe, der für SAP von eher geringer Bedeutung sei. Daher seien Schlussfolgerungen für die Geschäfte der Walldorfer nur bedingt möglich.Bei SAP sollten Anleger den kommenden Montag im Blick haben. Auf einer für den 18. Dezember geplanten Veranstaltung wolle der Softwarekonzern über Bilanzierungsregeln sprechen, habe Charles Brennan, Analyst bei Jefferies, in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Das sei zwar kein Thema, das zu Herzrasen führe, dürfte allerdings eine Debatte über die Auswirkungen auf den Konzern sowie die gesamte Branche auslösen.Bei SAP bleibe "Der Aktionär" langfristig ganz klar weiter optimistisch, auch wenn nach der starken Rally zuletzt durchaus eine Verschnaufpause fällig sei. Anleger sollten die Gewinne hier mit einem Stopp bei 115 Euro weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU