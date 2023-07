Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 EUR Hold Jefferies Charles Brennan 13.07.2023 150,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 06.07.2023 135,00 USD Overweight Barclays James Goodman 05.07.2023 145,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 05.07.2023 140,00 EUR Buy UBS Michael Briest 05.07.2023 135,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 03.07.2023 142,00 EUR Buy BofA Securities Frederic Boulan 23.05.2023 179,00 USD Outperform JMP Securities - 17.05.2023 135,00 EUR Buy Berenberg Nay Soe Naing 17.05.2023 115,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 17.05.2023 115,00 EUR Hold Warburg Research Andreas Wolf 17.05.2023 140,00 EUR Overweight J.P. Morgan Toby Ogg 17.05.2023 141,00 EUR Kauf Raiffeisen Bank International AG Sebastian Mathe 10.05.2023

SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (19.07.2023/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 179,00 USD oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 20.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von JMP Securities sie in einer Analyse vom 17.05.2023 weiterhin mit dem Rating "outperform" bewertet. Das Kursziel werde von 170,00 auf 179,00 USD erhöht. SAP habe seine SAP Sapphire-Anwenderkonferenz in Orlando eröffnet und einen Analystentag veranstaltet, auf dem das Unternehmen seine Ambitionen für 2025 über die Erwartungen hinaus gesteigert habe: Der Gesamtumsatz liege bei über 37,5 Mrd. EUR, der Cloud-Umsatz bei über 21,5 Mrd. EUR und das Betriebsergebnis bei rund 11,5 Mrd. EUR. JMP Securities sei der Meinung, dass SAP eine attraktive Kaufgelegenheit darstellt, da es sich in der Mitte eines starken Produktzyklus befinde und gut positioniert sei, um die operativen Margen in den nächsten Jahren zu steigern.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Charles Brennan hat den Titel in einer Studie vom 13.07.2023 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 115,00 Euro belassen. Die Wettbewerber des Softwarekonzerns beschleunigten die Kommerzialisierung von Künstlicher Intelligenz, so der Analyst. Die Anleger könnten sich durchaus fragen, ob Künstliche Intelligenz zu den von SAP erwähnten Ereignissen beziehungsweise Technologien gehöre, die mehr Investitionen rechtfertigten, anstatt sich auf Margenverbesserungen zu konzentrieren.