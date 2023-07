Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 138,00 EUR Overweight J.P. Morgan Toby Ogg 24.07.2023 140,00 EUR Buy UBS Michael Briest 21.07.2023 115,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 21.07.2023 145,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 21.07.2023 135,00 EUR Buy Berenberg Nay Soe Naing 21.07.2023 135,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 21.07.2023 150,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 21.07.2023 - Perform Oppenheimer Brian Schwartz 20.07.2023 135,00 USD Overweight Barclays James Goodman 20.07.2023 115,00 EUR Hold Jefferies Charles Brennan 20.07.2023

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,22 EUR -0,42% (31.07.2023, 08:18)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,58 EUR +0,23% (28.07.2023)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (31.07.2023/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 20.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, habe der Softwarehersteller in seinem Kerngeschäft mit cloudbasierter Software weniger umgesetzt als erwartet. Im zweiten Quartal sei der Cloudumsatz im fortgeführten Geschäft um 19 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet.Insgesamt seien die Erlöse um fünf Prozent auf 7,6 Milliarden Euro geklettert. Als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) seien 2,06 Milliarden Euro hängen geblieben und damit 23 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Hier habe der Konzern die Erwartungen der Analysten übertroffen. Unter dem Strich habe sich der Nettogewinn auf 3,4 Milliarden Euro vervielfacht, vor allem dank eines Sonderertrages aus dem Verkauf der US-Firma Qualtrics.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat Mohammed Moawalla, Analyst von Goldman Sachs, sie in einer Analyse vom 21.07.2023 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 150,00 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Softwarekonzerns ziehe eine Debatte über das kurzfristige Wachstum mit Cloud-Lösungen nach sich, so der Analyst. Seine These für den Produktzyklus mit der Unternehmens-Steuerungssoftware S/4 Hana sei aber intakt. Mit Ausnahme des Cloud-Bereichs habe SAP die Erwartungen erfüllt oder übertroffen.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Charles Brennan hat den Titel in einer Studie vom 20.07.2023 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 115,00 Euro belassen. Der Softwarekonzern sei offenbar kein so "sicherer Hafen" wie von Anlegern gedacht, so Brennan. Anleger dürften darüber rätseln, dass die Cloud-Ziele für das Geschäftsjahr 2025 im Mai angehoben worden seien, während jene für das laufende Jahr nun kurz später reduziert würden. Angesichts des Optimismus, den das Management im Laufe des Quartals ausgestrahlt habe, bezweifele der Analyst, dass sie dafür Verständnis zeigen würden.