SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 140,00 USD Outperform TD Cowen - 25.04.2023 150,00 EUR Buy Citigroup Amit Harchandani 25.04.2023 140,00 USD Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 24.04.2023 150,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 24.04.2023 136,00 USD Overweight Barclays Raimo Lenschow 24.04.2023 115,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 24.04.2023 130,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 24.04.2023 140,00 EUR Overweight J.P. Morgan Toby Ogg 23.04.2023 105,00 EUR Underperform Jefferies Charles Brennan 22.04.2023 130,00 EUR Buy UBS Michael Briest 21.04.2023 133,00 EUR Buy Berenberg Nay Soe Naing 21.04.2023 122,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 21.04.2023 115,00 EUR Hold Warburg Research Andreas Wolf 21.04.2023

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,32 EUR -0,47% (02.05.2023, 08:15)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,86 EUR (28.04.2023)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (02.05.2023/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 105,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. April zu entnehmen ist, mache Europas größter Softwarehersteller mit dem Verkauf seiner Software zur Nutzung über das Netz weiter Fortschritte. Im ersten Quartal habe der Umsatz mit solchen Produkten aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 24% angezogen. Allerdings hätten sich Analysten etwas mehr ausgerechnet. Der Auftragsbestand in der Sparte sei weiter kräftig gewachsen.Insgesamt hätten die Konzernerlöse um 10% auf 7,44 Milliarden Euro zugelegt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe SAP um 12% auf 1,88 Milliarden Euro gesteigert - das sei in etwa so viel gewesen wie von Experten zuvor geschätzt. Bei den Werten sei die US-Tochter Qualtrics, deren Verkauf SAP jüngst angekündigt habe, bereits ausgeklammert. Unter dem Strich sei der Nettogewinn insgesamt um 19% auf 509 Millionen Euro zurückgegangen. Vor einem Jahr hätten aber Wertsteigerungen bei Unternehmensbeteiligungen an Start-ups die Gewinne deutlich nach oben getrieben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Citigroup, Amit Harchandani, sie in einer Analyse vom 25.04.2023 von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 120,00 auf 150,00 Euro angehoben. Der Analyst führe die "zunehmend disziplinierte Umsetzung" des Unternehmens, das größere Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der mittelfristigen Roadmap-Aktualisierung und die "verbesserte relative Investition" angesichts der defensiven Qualitäten von SAP und der Möglichkeit der Kapitalallokation für das Upgrade an. Die Bewertung der Aktie sei nicht billig, aber ihre Positionierung deute auf ein bescheidenes Potenzial für eine weitere Neubewertung hin.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Charles Brennan hat den Titel in einer Studie vom 22.04.2023 weiterhin mit dem Votum "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 100,00 auf 105,00 Euro erhöht. Die Aktien hätten positiv auf Aussagen reagiert, dass der Softwarekonzern ab 2024 prozentual zweistellig wachsen solle. Sollte dies so sein, wäre dies sicher positiv. Die Ziele machten aber nicht gerade einen konservativen Eindruck, so Brennan. Er halte die Aktien weiterhin für teuer.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: