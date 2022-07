Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 122,00 Overweight Morgan Stanley Adam Wood 15.07.2022 105,00 Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 12.07.2022 105,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 12.07.2022 121,00 EUR Outperform Credit Suisse Philip Winslow 11.07.2022 132,00 EUR Buy UBS Michael Briest 07.07.2022 102,00 EUR Equal weight Barclays James Goodman 06.07.2022 105,00 Neutral J.P. Morgan Varun Rajwanshi 04.07.2022 110,00 Buy Berenberg Nay Soe Naing 04.07.2022 146,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 04.07.2022 93,00 EUR Neutral ODDO BHF Nicolas David 04.07.2022 105,00 USD Neutral Exane BNP Paribas Stefan Slowinski 30.06.2022 95,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 20.06.2022 120,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 16.05.2022 130,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 12.05.2022 120,00 EUR Buy Jefferies Charles Brennan 11.05.2022 104,00 EUR Neutral Banco Santander Carlos Trevino 05.05.2022

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

89,99 EUR -0,13% (20.07.2022, 08:05)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

89,88 EUR +2,46% (19.07.2022)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (20.07.2022/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 146,00 oder 93,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 21.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Baader Bank, Knut Woller, sie in einer Analyse vom 04.07.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 146,00 Euro eingestuft. Die anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns dürften eine anhaltend gute Nachfragedynamik belegen, so der Analyst. Darauf würden bereits veröffentlichte Zahlen von Wettbewerbern hinweisen.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von ODDO BHF. Analyst Nicolas David hat den Titel in einer Analyse vom 04.07.2022 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 104,00 auf 93,00 Euro gesenkt. Der Analyst glaube, dass die Margen des Unternehmens im zweiten Quartal unter Druck bleiben würden und dass es seine Betriebsgewinnaussichten auf das untere Ende der aktuellen Spanne verengen könnte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: