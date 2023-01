Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 135,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 19.01.2023 90,00 EUR Underperform Jefferies Charles Brennan 18.01.2023 120,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 12.01.2023 115,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 10.01.2023 120,00 EUR Buy UBS Michael Briest 09.01.2023 119,00 EUR Overweight J.P. Morgan Toby Ogg 06.01.2023 120,00 EUR Outperform Credit Suisse Sami Badri 20.12.2022 110,00 EUR Hold Warburg Research Andreas Wolf 19.12.2022 94,00 EUR Underperform ODDO BHF Nicolas David 06.12.2022 135,00 EUR Buy Stifel Brad Reback 01.12.2022

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

106,96 EUR -0,43% (24.01.2023, 20:56)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

106,62 EUR -0,60% (24.01.2023, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.01.2023/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 135,00 oder 90,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 26.01.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, sie in einer Analyse vom 19.01.2023 von unverändert mit "buy" eingestuft. Das Kursziel laute 135,00 Euro. Die anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns sollten einen erwartungsgemäß soliden Jahresausklang 2022 belegen, so der Analyst. 2023 traue er den Walldorfern dank eines robusten Cloud-Geschäfts und einer flexiblen Kostenkontrolle ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum zu.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Charles Brennan hat den Titel in einer Studie vom 18.01.2023 weiterhin mit dem Votum "underperform" bewertet. Das Kursziel wurde bei 90,00 Euro belassen. Das Fehlen einer Vorankündigung und die zuletzt optimistischen Kommentare des Managements ließen vermuten, dass die Resultate den Markterwartungen entsprechen wüden, so Brennan. Er gehe jedoch davon aus, dass die Konsensschätzungen für die Gewinnkennziffern 2023 um rund 4 Prozent sinken würden.