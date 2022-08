Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 29.07.2022 107,00 EUR Buy UBS Michael Briest 25.07.2022 115,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 22.07.2022 110,00 Buy Berenberg Nay Soe Naing 21.07.2022 102,00 EUR Equal weight Barclays James Goodman 21.07.2022 105,00 Neutral J.P. Morgan Varun Rajwanshi 21.07.2022 105,00 EUR Buy Jefferies Charles Brennan 21.07.2022 94,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 21.07.2022 115,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 21.07.2022 105,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 21.07.2022

Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

90,59 EUR -0,51% (01.08.2022, 08:15)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

90,68 EUR +0,87% (29.07.2022)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (01.08.2022/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 115,00 oder 94,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Juli zu entnehmen ist, habe Europas größter Softwarehersteller im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang wegen Kosten in der Ukraine und einem schwachen Lizenzgeschäft verzeichnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei im Vorjahresvergleich um 13% auf 1,68 Mrd. Euro gesunken. Dabei habe die Aufgabe von Geschäften in Russland und Belarus mit 160 Mio. Euro zu Buche geschlagen.Für das Gesamtjahr habe das Management um Chef Christian Klein beim operativen Ergebnis auch die Prognose zusammengestrichen. Der Gewinn unter dem Strich sei gar um 86% auf 203 Mio. Euro gesackt, vor allem weil die Beteiligungen an Start-ups bei weitem nicht so erfolgreich gewesen seien wie vor einem Jahr.Im Tagesgeschäft laufe es aber nach Angaben des Managements rund, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz sei deutlich gewachsen. Der Umsatz insgesamt sei vor allem dank der Euroschwäche um 13% gewachsen, Software zur Nutzung über das Netz habe dabei um ein gutes Drittel angezogen und damit besser abgeschnitten als von Analysten zuvor gedacht. Chef Klein und Finanzchef Luka Mucic hätten das in einer Telefonkonferenz auf den Erfolg des Produktbündels "Rise" zum schnelleren Umstieg der Kunden in die Cloud zurückgeführt. Für die Mittelfristambitionen 2025, die ein Wachstum des jährlichen Cloudumsatzes auf über 22 Mrd. Euro vorsehen würden (2021: 9,4 Mrd.), habe Mucic ein "positives" Update in Aussicht gestellt, auch wegen der vorteilhaften Wechselkursentwicklung.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Baader Bank, Knut Woller, sie in einer Analyse vom 29.07.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 146,00 auf 115 Euro,00 gesenkt. Die defensiven Qualitäten der Aktie des Software-Anbieters spiegelten sich in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend wider, so der Analyst. Er habe seine Umsatzschätzungen nach dem Zahlenwerk zum zweiten Quartal angehoben, zugleich aber seine Prognosen für die Ertragskraft bis 2024 gesenkt.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Armin Kremser hat den Titel in einer Analyse vom 21.07.2022 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Das Kursziel wurde von 95,00 auf 94,00 Euro reduziert. Die Dynamik im Cloud-Geschäft sei weiterhin stark und die Gewinnwarnung wegen Russland dürfte die Investoren "nicht völlig überrascht" haben, so Kremser. Im dritten Quartal des Software-Konzerns dürften sich die Anleger allerdings abermals auf sinkende Gewinne einstellen müssen. Es sei nun Geduld gefragt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: